رودري: لا أهتم بمن لم يحضر حفل الكرة الذهبية.. وكنت سأعتزل كرة القدم في عمر 17

شدد رودري لاعب مانشستر سيتي على أنه لا يهتم بمن لم يحضر حفل جوائز الكرة الذهبية.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي

وتوج رودري بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقال رودري عبر شبكة كوبي: "هالاند هو أكثر لاعب حاسم في العالم".

وواصل "لقد حصلت على الكرة الذهبية بسبب ثبات مستوايا، لقد كنت الأكثر ثباتا بالمستوى في العالم الموسم الماضي".

وتابع "أمي أرادت وضع الكرة الذهبية في مدخل المنزل ليراها الجميع".

وأكمل "أشعر أنني أستطيع العودة للمشاركة من جديد هذا الموسم، أنا أتعافى الآن من دون ضغوط ولكن من المهم أن أتعافى بأفضل طريقة ممكنة والموسم طويل وهناك كأس العالم للأندية الجديد، أستطيع ان أعود".

واستمر "لقد بدأت في المشي بالفعل وأشعر بتحسن أفضل مما كنت أعتقد".

وشدد "مستوى برشلونة أبهرنا جميعا وأنا سعيد لأن لديهم العديد من اللاعبين في المنتخب والآن كلنا نستمتع بمشاهدة برشلونة لقد حدث تغييرا كبيرا بالفريق".

وكشف "واحدة من التهاني التي أثارت حماسي كانت من أندريس إنييستا واعتقدت أنني سأخبره الآن أنه لا يملك الجائزة وأنا أشعر بالحرج من ذلك".

وأضاف "سيرخيو بوسكيتس كان دائما مثلي الأعلى ولكن علاقتي معه ليست علاقة مثل أعلى لأننا صديقين مقربين".

وأردف "لامين يامال لاعب مختلف، لقد عرفته منذ أن كان عمره 16 عاما وحاولت رعايته أنا وموراتا ودائما ما أنصحه بالتركيز لأن موهبة في مثل عمره من السهل أن تضيع".

وكشف "عندما كان عمري 17 عاما فكرت في اعتزال كرة القدم لأنني مررت بوقت صعب في أكاديمية أتليتكو مدريد وفياريال وكنت سأتخذ القرار بالفعل ولكن مكالمة مع والدي غيرت كل شيء، ومن المهم أن تمر بفترات صعبة وأنت صغير لأنك إذا لم تمر بذلك عندما تصل إلى المستوى العالي لن تكون مستعدا".

وعاد رودري للحديث عن الكرة الذهبية من جديد قائلا: "الكرة الذهبية بمثابة نقطة تحول بالنسبة لعائلتي كلها، ولا أهتم بمن لم يحضر الحفل لأن تلك كانت لحظتي وشعرت باحترام كبير من الحضور ولم أكن لأتصرف بتلك الطريقة ولكنهم يعرفون الأسباب".

وأتم "لا يزال لدي عقد مع مانشستر سيتي حتى 2027 والتجديد ليس من أولوياتي الآن، أركز فقط على التعافي من الإصابة وسنرى وأنا أحب الحاضر الذي أعيشه الآن مع مانشستر سيتي ولدي عقد بالفعل مع الفريق".