أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية الخسارة من المغرب.. ولن نستسلم

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أن فريقه لن يستسلم بعد الخسارة من المغرب.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين بالخسارة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقال الكاس عبر قناة أون تايم سبورتس: "الخسارة بخماسية نتيجة كبيرا جدا ولكن من الوارد ألا تكون موفقا في أحد المباريات ولكن هذا لا يعني أننا -هنرمي الفوطة- بالعكس لدينا لاعبين جيدين وأنا أتحمل المسؤولية".

وأضاف "أبارك للمنتخب المغربي وأتمنى أن يكون لنا نصيب بجوار المغرب في التأهل لأمم إفريقيا، ولكن الأمور لا تسير بالتمني ويجب أن نكون أفضل في المباريات المقبلة".

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.