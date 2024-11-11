استبعاد 8 لاعبين من منتخب إنجلترا.. وضم بدلائهم

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا - نهائي يورو 2024

قرر لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد 8 لاعبين من فريقه خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

إنجلترا

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان يوم 14 نوفمبر، قبل مواجهة أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه.

وجاء قرار لي كارسلي باستبعاد 8 لاعبين لمنحهم الراحة خاصة وأن بهم بعض المصابين.

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واستبعد كارسلي كل من: ترينت ألكسندر أرنولد – ليفي كولويل – فيل فودين – جاك جريليش – كول بالمر – آرون رامسديل – ديكلان رايس – بوكايو ساكا.

كما ضم بدلا منهم كل من: مورجان روجرز (أستون فيلا) – جارود بوين (وست هام) – جاراد برانثويت (إيفرتون) – تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) جيمس ترافورد (بيرنلي).

وكان أرنولد نجم ليفربول تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد برايتون وتم تغييره في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخب إنجلترا 9 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.

كولر بالمر إنجلترا دوري كأس الأمم الأوروبية
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