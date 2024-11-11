استدعاء مورجان روجرز لاعب أستون فيلا لمنتخب إنجلترا لأول مرة

قرر لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا استدعاء مورجان روجرز لاعب وسط أستون فيلا بشكل رسمي.

وانضم روجرز لأول مرة لمنتخب إنجلترا الأول، وذلك بعدما كان يلعب مع منتخب الشباب.

وكان روجرز ضمن قائمة منتخب إنجلترا للشباب خلال فترة التوقف الحالي، ولكن تمت ترقيته إلى المنتخب الأول لمواجهتي اليونان وأيرلندا الشمالية في دوري كأس الأمم الأوروبية.

وبدأ روجرز مسيرته مع وست بروميتش ألبيون في عام 2019 ومنه انتقل إلى مانشستر سيتي ثم ميدلزبره ثم أستون فيلا.

وفي الموسم الجاري مع أستون فيلا لعب روجرز 15 مباراة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان يوم 14 نوفمبر، قبل مواجهة أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخب إنجلترا 9 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.