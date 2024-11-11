كاسيميرو: لم أتحدث مع أموريم حتى الآن.. واستمتعت بفترة فان نيستلروي

شدد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على أنه استمتع بفترة قيادة رود فان نيسلتروي للفريق.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين روبن أموريم كمدرب للفريق بعد فترة مؤقتة تولى خلالها الفريق.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "لم أتحدث مع روبن أموريم بعد ولكن الجميع يتحدثون عنه بشكل جيد، نعلم أنه توج بالكثير من الألقاب مع سبورتنج وغير النادي، أعتقد أننا في توقيت نحتاج جميعنا للتطوير".

وتابع "بكل صراحة، لقد استمتعت بفترة تدريب فان نيسلتروي كثيرا، كل شخص سألته في ريال مدريد قال لي إنه شخص رائع لهذا لم يفاجئني الأمر ومن اللحظة الأولى قال لنا أن نستمتع في الملعب وأن نكون سعداء كوننا لاعبين في مانشستر يونايتد".

وقاد فان نيسلتروي الفريق في 4 مباريات حقق خلالها الفريق في 3 مباريات وتعادل واحدة.

وسيتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد عقب نهاية فترة التوقف الدولي.