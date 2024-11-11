مانشستر يونايتد يعلن رحيل فان نيستلروي و3 مدربين عن النادي
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 19:20
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد رحيل الهولندي رود فان نيستلروي بشكل رسمي عن النادي.
وكشف مانشستر يوناتيد في بيان رسمي رحيل نيستلروي رفقة 3 من المدربين الآخرين عن النادي بالكامل.
وذلك بعد قدوم البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق، خلفا للهولندي إريك تين هاج.
ورحل أيضا ثلاثي التدريب، رينيه هاك وجيلي تين وبيتر موريل عن النادي.
وكان نيستلروي انضم للجهاز الفني في مانشستر يونايتد الصيف الماضي لمساعدة إريك تين هاج.
وبعد رحيل تين هاج عن الفريق تولى نيستلروي قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في 4 مباريات.
وفاز نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
وسيبدأ روبن أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون يوم 24 نوفمبر الجاري في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.
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