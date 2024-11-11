تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا على رأس المطلوب التعاقد معهم في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط لضم زوبيميندي في يناير، لتعويض غياب نجمه رودري الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ورصد مانشستر سيتي 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد زوبيميندي مع سوسيداد، لضم اللاعب في يناير.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – انطلاقة دون هزيمة لـ كليفلاند.. ومنافسة قوية في القسم الغربي رئيس سبورتنج لشبونة يكشف عن خطته لمستقبل جيوكيريس فيدال يعود لمنتخب تشيلي بعد غياب أكثر من عام

ويعتقد مانشستر سيتي أنه قادر على إقناع زوبيميندي بالانضمام للفريق، وذلك بعدما رفض الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي.

وسيحاول مانشستر سيتي إدخال نجمه رودري في المفاوضات لإقناع زميله في منتخب إسبانيا زوبيميندي بالانضمام للسماوي.

وينتهي تعاقد زوبيميندي البالغ من العمر 25 عاما مع ريال سوسيداد في عام 2027.

وفاز رودري بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل لاعب في العالم بعد منافسة مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

ومنذ إصابة رودري ويمر مانشستر سيتي بسلسلة نتائج سلبية في مختلف البطولات.

وتعد الهزيمة أمام برايتون في الدوري هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

والأولى لمانشستر سيتي منذ عام 2006.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 4 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري.

زوبيميندي مانشستر سيتي ريال سوسيداد الدوري الإنجليزي رودري
نرشح لكم
استبعاد 8 لاعبين من منتخب إنجلترا.. وضم بدلائهم استدعاء مورجان روجرز لاعب أستون فيلا لمنتخب إنجلترا لأول مرة كاسيميرو: لم أتحدث مع أموريم حتى الآن.. واستمتعت بفترة فان نيستلروي مانشستر يونايتد يعلن رحيل فان نيستلروي و3 مدربين عن النادي سكاي: إيقاف حكم إنجليزي بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يسيئ لـ ليفربول وكلوب ليكيب: مانشستر يونايتد يريد نكونكو من تشيلسي استبعاد ثنائي سيتي من منتخبي البرتغال وسويسرا وصل ليباشر عمله.. طائرة أموريم تحط الرحال في مانشستر
أخر الأخبار
منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 6 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مروان عطية: الأهلي يزيد من قيمة اللاعبين والجمهور 40 دقيقة | الدوري المصري
مانويل جوزيه: فزت بكل شيء مع الأهلي.. وهذه نصيحتي للاعبين الحاليين 48 دقيقة | الدوري المصري
وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: بعد التأهل لكأس العالم سنعمل على ظهور منتخب مصر بشكل مميز ساعة | منتخب مصر
"شغل الكاسيت يابني".. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد ساعة | منتخب مصر
استبعاد 8 لاعبين من منتخب إنجلترا.. وضم بدلائهم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان