تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا على رأس المطلوب التعاقد معهم في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يخطط لضم زوبيميندي في يناير، لتعويض غياب نجمه رودري الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ورصد مانشستر سيتي 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد زوبيميندي مع سوسيداد، لضم اللاعب في يناير.

ويعتقد مانشستر سيتي أنه قادر على إقناع زوبيميندي بالانضمام للفريق، وذلك بعدما رفض الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي.

وسيحاول مانشستر سيتي إدخال نجمه رودري في المفاوضات لإقناع زميله في منتخب إسبانيا زوبيميندي بالانضمام للسماوي.

وينتهي تعاقد زوبيميندي البالغ من العمر 25 عاما مع ريال سوسيداد في عام 2027.

وفاز رودري بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل لاعب في العالم بعد منافسة مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

ومنذ إصابة رودري ويمر مانشستر سيتي بسلسلة نتائج سلبية في مختلف البطولات.

وتعد الهزيمة أمام برايتون في الدوري هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

والأولى لمانشستر سيتي منذ عام 2006.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 4 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري.