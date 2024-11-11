فيدال يعود لمنتخب تشيلي بعد غياب أكثر من عام

انضم أرتورو فيدال لقائمة منتخب تشيلي للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.

أرتورو فيدال النادي : كولو كولو تشيلي

وجاء انضمام فيدال للمعسكر على الرغم من عدم ذكر اسمه في القائمة التي تم الإعلان عنها من قبل.

ويعود فيدال لمنتخب تشيلي للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2023.

صاحب الـ 37 عاما سبق له المشاركة في 142 مباراة بقميص تشيلي وخلالها سجل 34 هدفا وصنع 9 آخرين وتوج بلقب كوبا أمريكا مرتين.

وانضم فيدال في شهر يناير الماضي إلى فريق كولو كولو التشيلي.

وسيلعب منتخب تشيلسي خلال فترة التوقف الدولي مباراتين ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب تشيلي المركز العاشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق 8 نقاط مع المركز السادس المؤهل بشكل مباشر لكأس العالم.