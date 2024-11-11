سكاي: إيقاف حكم إنجليزي بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يسيئ لـ ليفربول وكلوب

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت والذي أدار مباراة ليفربول ضد أستون فيلا الأخيرة في الدوري.

وذكرت سكاي أن هيئة التحكيم في إنجلترا قررت إيقاف الحكم بعدما ظهر مقطع فيديو له وهو يسيئ خلاله إلى نادي ليفربول ويصفه بكلمات بذئية وقال عنه إنه "نادي قذر".

وأيضا كان يسيئ إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في الفيديو ذاته.

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وكشفت هيئة التحكيم الإنجليزية أنها لن تعلن أي قرارت تجاه الحكم إلا بعد التحقيق معه.

وكان ليفربول فاز على أستون فيلا بثنائية دون رد في الجولة 11 سجلها كل من داروين نونيز ومحمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ليفربول ديفيد كوت يورجن كلوب الدوري الإنجليزي
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