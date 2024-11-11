رئيس النصر الليبي: أصرينا على تواجد شيكابالا بمهرجان اعتزال خالد حسين

أشاد عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق والذي وصفه باللاعب الذي لا يكبر.

شيكابالا النادي : الزمالك النصر الزمالك

وكشف عبد الرحمن زيد عن إصرار نادي النصر الليبي على تواجد شيكابالا في مهرجان اعتزال خالد حسين بسبب شعبيته.

وتغادر بعثة الزمالك إلى مدينة بنغازي الليبية يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا يوم الجمعة للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين.

وقال عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي عبر قناة الزمالك: "أشكر نادي الزمالك على قبول دعوة المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين أحد نجوم الفريقين، هناك تؤأمة بيننا وبين الزمالك سيتم تجديدها على هامش المران".

وتابع "نادي الزمالك لديه قاعدة جماهيرية مثل الأندية الليبية في ليبيا سواء من الجالية المصرية الموجودة أو الليبيين".

وكشف رئيس النصر الليبي "شيكابالا هو أحد رموز نادي الزمالك، وكان هناك تواصل مع حسين لبيب بسبب إصرارنا على تواجد في مهرجان الاعتزال، هو بالنسبة لنا اللاعب الذي لا يكبر".

وواصل "شيكابالا لاعب كبير وله جماهيره ومحبينه سواء من الزمالك أو الجماهير المصرية والعربية".

واختتم رئيس النصر الليبي تصريحاته "كان هناك تعاون من الزمالك في الاتفاق على مهرجان الاعتزال وكان التواصل سهلا قبل الاستقرار على إقامة المباراة يوم 15 من نوفمبر الجاري".

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

وتم توفير هذه الطائرة من الجانب الليبي لخوض المباراة الودية.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.