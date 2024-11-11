استبعاد ثنائي سيتي من منتخبي البرتغال وسويسرا

لن يتمكن السويسري مانويل أكانجي والبرتغالي ماتيوس نونيس لاعبا مانشستر سيتي من الانضمام لمنتخبي بلاهما بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخبان السويسري والبرتغالي لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي الأخير بعام 2024 هذا الشهر.

فقد أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم استبعاد مانويل أكانجي من قائمة المنتخب بسبب الإصابة.

كما أوضح منتخب البرتغال أن ماتيوس نونيس استبعد من القائمة لأنه غير لائق طبيًا للمشاركة.

بذلك سيغيب نونيس عن مباراة البرتغال ضد بولندا يوم الجمعة 15 نوفمبر.

ومباراة كرواتيا ضد البرتغال يوم الاثنين 18 نوفمبر.

فيما يغيب أكانجي عن مباراة سويسرا ضد صربيا يوم الجمعة 15 نوفمبر.

ولقاء أسبانيا ضد سويسرا يوم الاثنين 18 نوفمبر.

إلى جانب أكانجي، سيفقد منتخب سويسرا الثلاثي دينيس زكريا ودان ندوي وباسكال لوريتز بسبب إصابات مختلفة.