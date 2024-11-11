طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة بيراميدز ضد الترجي في دوري الأبطال

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 16:51

كتب : محمد عبد العظيم

بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة الترجي ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساء.

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ويدير اللقاء تحكيميا البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حكم مساعد: إميري نيونجابو

حكم مساعد: أوليفير نيبوجورا

حكم رابع: رودريجي بيجريمانا

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26 نوفمبر)

بيراميدز × ساجرادا (6 مساء)

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

دجوليبا × بيراميدز (6 مساء)

الجولة الثالثة (14 ديسمبر)

الترجي × بيراميدز (8 مساء)

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

بيراميدز × دجوليبا

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الترجي
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