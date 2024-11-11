أمين عمر والبنا.. الكشف عن طاقمي تحكيم مصري في مواجهتي الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 16:33

كتب : محمد عبد العظيم

محمود البنا - حكم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقمي تحكيم مصريين لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويدير أمين عمر مواجهة الهلال السوداني ضد مازيمبي في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الهلال السوداني ومازيمبي في موريتانيا يوم 8 ديسمبر المقبل.

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وجاء طاقم التحكيم المصري كالآتي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: أحمد توفيق طلب

حكم رابع: أحمد الغندور

أما المباراة الثانية فستكون في افتتاح مجموعات بطولة الكونفدرالية في قمة عربية خالصة.

إذ يستضيف الصفاقسي التونسي فريق شبيبة قسنطينة الجزائري يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويدير محمود البنا المباراة تحكيميا بطاقم مصري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم رابع: محمود ناجي

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية البنا أمين عمر
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