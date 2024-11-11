بقيادة عبد العزيز بوه.. طاقم تحكيم موريتاني لمواجهة أورلاندو ضد الأهلي في دوري الأبطال

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 16:24

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - العين - هدف وسام أبو علي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة أرولاندو الجنوب إفريقي ضد الأهلي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه.

ويستضيف أورلاندو بايرتس فريق الأهلي يوم 7 ديسمبر المقبل في تمام الثالثة عصرا.

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وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: عبد العزيز بوه

حكم مساعد: يوسف محمد محمود

حكم مساعد: با كاليدو

حكم رابع: باباكار سار

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ويأتي مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى (26 نوفمبر 2024)

الأهلي × استاد أبيدجان (6 مساء)

الجولة الثانية (7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي (3 عصرا)

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي أورلاندو
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