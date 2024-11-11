مصير الأفضل في العالم.. إيميليانو مارتينيز يرد على "هل يرحل عن أستون فيلا للفوز بالبطولات؟"

رد إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني عن التساؤلات التي ترده حول إمكانية رحيله عن أستون فيلا من أجل الفوز بالبطولات.

إيميليانو مارتينيز وقع على عقد جديد رفقة أستون فيلا قبل عدة أشهر، حتى عام 2029.

ورغم التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأول مرة منذ سنوات طويلة، لكن الفيلانز يعانون هذه الأيام بعد جمع نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري ليتراجعون للمركز التاسع، بجانب الخسارة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليتراجعون إلى المركز الثامن في مرحلة الدوري.

وقال إيميليانو مارتينيز في حوار مع "تيليموندو ديبورتيس" الأرجنتينية: "المراكز الخمسة أو الستة الأولى؟ هذا للانهزاميين. لم أوقع مع الفريق من أجل أن أكون في المركز الخامس أو السادس، هذا أمر للانهزاميين".

وأضاف "هدفي هو الفوز بالدوري، التفكير في التواجد بين أفضل سبعة فرق يشبه تفكير الانهزاميين".

أما عن تراجع مستوى أستون فيلا مؤخرا، فقال "هذه اللحظات ستمر، لقد خسرنا مباراتين، وقمنا بتغيير التشكيلة بالكامل في كأس الرابطة، ثم في دوري أبطال أوروبا حيث أجرينا ستة تغييرات. في النهاية، نحن بحاجة لمنح الجميع الفرصة، وقد اضطررنا لبيع بعض اللاعبين وإحضار آخرين، لذا فإن الفريق في مرحلة تطور".

وأتم "الأمور تُحسم منذ المباراة الأولى، ليس فقط في فبراير أو مارس عندما تستهدف البطولات".

ورغم فوز إيميليانو مارتينيز بأربع بطولات رفقة الأرجنتين منذ عام 2021 بواقع كأس العالم، وبطولتي كوبا أمريكا، ولقب كأس الأبطال كونميبول–يويفا، إلا أنه لم يفز بأي لقب رفقة أستون فيلا منذ الانضمام لهم عام 2020 قادما من أرسنال.

صاحب الـ32 عاما توج بألقاب كأس إنجلترا مرة، والدرع الخيرية ثلاث مرات رفقة أرسنال، لكنه كان الحارس الاحتياطي في أغلبهم.

ومؤخرا، حصل إيميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس في العالم للمرة الثانية من فرانس فوتبول.