تايمز تكشف مدة غياب ألكسندر أرنولد.. وموقفه من مباراتي ريال مدريد وسيتي

ذكرت جريدة ذا تايمز أن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي شهدت خروج ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات أكدت إصابة ترينت في العضلة الضامة.

بذلك سيغيب ألكسندر أرنولد عن معسكر منتخب إنجلترا الذي يواجه اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون جاهزا لمباراة ساوثامبتون يوم 24 نوفمبر.

وذلك قبل المباراتين الهامتين أمام ريال مدريد يوم 27 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي يوم 1 ديسمبر في قمة الدوري الإنجليزي.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قد قال في تصريحات للصحفيين: "من الصعب تحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ترينت ألكسندر أرنولد، لكن الإصابات تكون خطيرة دائما إذا خرج لاعب في الشوط الأول".

وأضاف الهولندي "لقد خرج ترينت من الشوط الأول ليس لأنني لم أعجب بمستواه، ولكن لأنه طلب ذلك بنفسه".

وتابع "لم يطلب الاستبدال لأنه كان متعبا، لقد طلب ذلك لأنه شعر بشيء ما".

وواصل مدرب ليفربول "هذا ليس علامة جيدة في المقام الأول، دعونا ننتظر الفحوصات ونرى".

وأتم "سأندهش لو رأيته يلعب مع منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، لكن نأمل أن يتمكن من ذلك".

خرج الدولي الإنجليزي من اللقاء بعد 25 دقيقة إثر تعرضه لإصابة.

وسجل داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح وصناعته في نفس المباراة مع ليفربول في الدوري، للمرة الـ 35 في مسيرته.

الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هو واين روني في 36 مباراة، أي أن صلاح تفصله مباراة واحدة عن معادلة هذا الرقم.

وصار صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى.

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