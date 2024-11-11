تقرير: أوناحي لا يعاني من إصابة وسينضم لمنتخب المغرب

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - عز الدين أوناحي

أثار عز الدين أوناحي لاعب باناثنايكوس اليوناني القلق بعد طلبه التغيير خلال مباراة فريقه ضد لاميا في الدوري اليوناني وقبل أيام من التوقف الدولي.

عز الدين أوناحي

النادي : باناثينايكوس

المغرب

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إصابة إلياس أخوماش لاعب فياريال بقطع كامل في الرباط الصليبي.

وكشف موقع هسبورت المغربي وفقا لمصادره أن أوناحي لا يعاني من إصابة وسيتواجد مع منتخب أسود أطلس بصورة طبيعية.

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وأشار التقرير إلى أن أوناحي في طريقه للالتحاق بمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي الجابون وليسوتو.

وأوضح التقرير أن اللاعب شعر بانزعاج طفيف في القدم مما دفعه لطلب التغيير في الدقيقة 88 لتفادي أي إجهاد.

ولم يعلن منتخب المغرب حتى الآن هل سيعوض غياب أخوماش أم يكتفي بالقائمة الحالية.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى احتمالية انضمام زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي بدلا من أخوماش.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لتوقف نوفمبر الجاري في وقت سابق.

وشهدت القائمة انضمام يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي بينما غاب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

كما يغيب أشرف داري عن القائمة بسبب الإصابة، كما استمر غياب حكيم زياش.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - عبد الكبير عبقار (ألافيش الإسباني) - جمال الدين حركاس (الوداد) - نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني) - أدم ماسينا (تورينو الإيطالي) - أدم أزنو (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الأهلي المصري).

الوسط: سفيان أمرابط (فناربخشة التركي) - بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) - إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) - أسامة تارجالين (لو هافر الفرنسي) - أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني) - إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي).

الهجوم: أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي) - إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف النصيري (فناربخشة التركي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني).

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

قائمة المغرب المغرب أوناحي
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