أموريم يثير الغموض حول مستقبل فان نيستلروي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

أوضح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد أنه سيتحدث مع الهولندي رود فان نيستلروي الذي قاد الشياطين الحمر بشكل مؤقت، عن مستقبله مع النادي.

ويبدأ أموريم مسيرته مع يونايتد في فترة التوقف الدولي الحالية، بعد نهاية رحلته مع سبورتنج لشبونة يوم الأحد.

وقال روبن أموريم في تصريحات للصحفيين: "سأتحدث مع رود فان نيستلروي بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد السفر إلى إنجلترا".

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أضاف "فان نيستلروي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد، لقد قام بعمل رائع".

وأوضح المدرب البرتغالي "سأشرح كل شيء لاحقا".

فان نيستلروي الذي قاد يونايتد كمدرب مؤقت بعد رحيل مواطنه إريك تين هاج، فاز بـ3 مباريات وتعادل في واحدة.

الفوز الأخير كان أمام ليستر سيتي بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

فيما أنهى روبن أموريم ولايته التدريبية مع سبورتنج لشبونة بفوز دراماتيكي على سبورتنج براجا في الجولة 11 من الدوري البرتغالي.

وقلب لشبونة تأخره من 2-0 حتى الدقيقة 58 لفوز بنتيجة 2-4، قادت الفريق للفوز رقم 11 والابتعاد في صدارة الترتيب.

وباتت تلك المباراة الأخيرة لأموريم مع لشبونة قبل بدء مهمة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

الفوز رفع رصيد لشبونة لـ 33 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بورتو الثاني.

وانتهت ولاية أموريم بـ 165 انتصارا في 231 مباراة و31 هزيمة و33 تعادلا.

فيما سجل لاعبو فريقه 515 هدفا واستقبلوا 202.

وتوج أموريم بـ5 ألقاب بواقع لقبي الدوري البرتغالي ولقبي كأس الدوري البرتغالي ولقب السوبر البرتغالي.

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