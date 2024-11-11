الهلال يفقد سالم الدوسري لمدة 3 أسابيع

ذكرت جريدة الرياضية أن إصابة سالم الدوسري قائد فريق الهلال ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

الدوسري تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق في الجولة الـ10 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الإصابة عبارة عن تمدد في رباط الكاحل الأمامي والخلفي، إضافة إلى التهاب في الأوتار نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وأشار التقرير إلى أن فترة غياب الدوسري عن الملاعب تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا.

ومن المرجح أن يعود للعب مع الأزرق أمام الشباب 30 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

ووضع المهاجم الدولي خيار التداوي بالبلازما PRP من أجل تسريع عملية عودته إلى الملاعب كخيار أخير إذا لزم الأمر.

وسبق للجناح الأزرق أن أجرى عملية علاجية مصغرة باستخدام حقنة البلازما لمفصل القدمين اليمنى واليسرى في إصابتين مختلفتين في الزمن، كان آخرها في أبريل الموسم الماضي، إذ يفيد هذا الإجراء في بناء الأنسجة المتهتكة والأربطة المتضررة، وتسرع في العودة للمشاركة مع الفريق.

يشار إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استبعد الدوسري من معسكر ملبورن، استعدادًا لمواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعرضه للإصابة أمام الاتفاق.