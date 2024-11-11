مرموش أفضل لاعب بالجولة العاشرة من الدوري الألماني

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة العاشرة للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا رائعا وصنع مثله ليقود فريقه لفوز مثير على مضيفه شتوتجارت بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة العاشرة من الدوري.

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وجاء الاختيار كأفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فعلها في الجولة التاسعة.

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وهذه هي المرة السادسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 10 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة من قبل.

ووصل مرموش لهدفه الـ11 في الدوري الألماني هذا الموسم ليعود لصدارة جدول الهدافين رفقة هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع مرموش 7 أهداف.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 20 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة عقب فترة التوقف الدولي ضد فيردر بريمن.

فيما يطير مرموش للالتحاق بمنتخب مصر الذي يواجه كاب فيردي وبوتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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