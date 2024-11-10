الهدف الثاني في الموسم.. كريستو يسجل ويمنح الصفاقسي تعادلا قاتلا مع المنستيري

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

الصفاقسي

قاد محمد الضاوي "كريستو" فريقه الصافقسي التونسي لتعادل قاتل مع الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي.

محمد الضاوي

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

ويلعب محمد الضاوي مع الصفاقسي هذا الموسم على سبيل الإعارة من الأهلي.

وتعادل الصفاقسي مع الاتحاد المنستيري بهدف لكل فريق في الجولة 8 من الدوري التونسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات.

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تقدم الاتحاد المنستيري في الدقيقة 52 بهدف سجله حازم المستوري.

ثم تعادل الصفاقسي عن طريق محمد الضاوي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني لكريستو مع الصفاقسي هذا الموسم بعدما سجل هدفا في شباك روكينزو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الصفاقسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 11 نقطة.

بينما يتصدر الترجي الجرجيسي ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، ويأتي بعده الإفريقي بفارق نقطة واحدة.

الصفاقسي محمد الضاوي كريستو الدوري التونسي الأهلي
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