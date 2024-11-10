مصطفى شوبير: ترشيحي لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا شرف كبير

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا هو شرف كبير له حتى إذا لم يفز بها.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوبير عبر قناة ناديه: "شرف لي التواجد في ترشيحات أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، هذه جائزة كبيرة ولها قيمة وسبق وفاز بها أساطير".

وأضاف "حتى إذا لم أفز بهذه الجائزة فوجود اسمي بين المرشحين أمر كبير جدا".

وواصل "أشكر جمهور الأهلي وأريد منهم التواجد في كل المباريات مثل مواجهة العين التي كانت في أجواء رائعة والكل خرج منها سعيدا حتى اللاعبين اللذين لم يشاركوا".

وأتم تصريحاته "كلنا منظومة نساعد بعضنا البعض، ونساعد وسام أن يكون الهداف وحسين الشحات أن يكون أفضل جناح وإمام أن يكون أفضل لاعب".

وينافس مصطفى شوبير على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وكذلك جائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا.