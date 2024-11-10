كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراته ضد ساجرادا الأنجولي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 22:39

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيراميدز بموعد وحكام المباراة ضد ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأنجولي في الساعة السادسة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر في استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

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ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

وسبق أن أدار الحكم البنيني مباراتين للأهلي الأولى في الدوري الإفريقي ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 وانتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي 1-0.

وأدار مباراة أخرى للأهلي الموسم الماضي في دوري الأبطال انتهت بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني 1-0.

وعلم FilGoal.com أن الجولة الأولى ستكون يوم 26 نوفمبر الجاري ومواعيدها كالآتي:

بيراميدز × ساجرادا - 26 نوفمبر الساعة 6 مساء

الاهلي × استاد أبيدجان - 26 نوفمبر الساعة 6 مساء

بينما تم تحديد مواعيد الجولة الثانية كالآتي:

أورلاندو بايرتس × الأهلي – 7 ديسمبر – الساعة 3 مساء

دجوليبا × بيراميدز - 8 ديسمبر – الساعة 6 مساء

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بجانب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد.

بينما يلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي ودجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي.

بيراميدز ساجرادا
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