أرتيتا: أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي تعادل بها تشيلسي معنا

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد تعادل فريقه مع تشيلسي في دربي لندن.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي عقب الدربي: "عدم الحصول على النقاط الثلاث هو خيبة أمل بالنسبة لنا وربما ستكون أكبر بعد مشاهدة المباراة مرة أخرى".

وأضاف "أعتقد أننا سيطرنا على اللعب وكنا الفريق الأفضل في الكثير من الأوقات والموافق وبعد التقدم شعرت بخيبة أمل بسبب الطريقة التي استقبلنا بها هدف التعادل، كانت سيئة للغاية وهذه ليست معاييرنا في اللعب ولا نقبلها".

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وواصل "هدف تشيلسي كان من ركلة ثابتة في البداية ولم ننظم أنفسنا بالسرعة المطلوبة ولا يمكننا السماح بالتمرير بهذه الطريقة".

وأكمل "أن يلعب أوديجارد بهذا المستوى بعد غيابه عن الملاعب 6 أسابيع يخبرك بمدى اهتمامه بنفسه وبالشخصية القيادية التي يتمتع بها".

وشدد "واجهنا الكثير من المشاكل في الفترة الماضية وكان علينا كل يوم أن نغيير شيئا في الفريق، سواء العجلات أو المحرك أو عجلة القيادة، لكن هذا الفريق لديه طاقة وروح لا تصدق للعب".

وأتم تصريحاته "ما زلنا نفتقد الكثير من اللاعبين والبعض ليس في أفضل حالاته وما نسعى له أن يكونوا جاهزين ومتاحين للعب في حالة بدنية تسمح لهم باللعب على هذا المستوى".

وتعادل تشيلسي مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث، بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط.

أرسنال أرتيتا تشيلسي الدوري الإنجليزي
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