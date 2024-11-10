ماريسكا: استمتعت بمباراة أرسنال.. وهذه رسالة تشيلسي لباقي الفرق

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن رضاه بأداء فريق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا عبر بي بي سي عقب المباراة: "استمتعت بالمباراة بكل تأكيد، كان الأداء جيدا ونحن نعرف أرسنال وتنافسنا معا خلال المواجهة".

وأضاف "الأداء مهم جدا بالنسبة لنا في الوقت الحالي وكان جيدا، ويمكننا أن نستريح الآن وننطلق مرة أخرى بعد التوقف الدولي".

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وأكمل "كايسيدو يلعب بشكل رائع منذ اليوم الأول لي هنا وهو لاعب محترف من الطراز الأول".

وواصل "بصرف النظر عن هدف أرسنال لكننا كنا جيدين في باقي المباراة".

وأتم تصريحاته "نحاول اللعب بقوة ضد كل الفرق، نحن تشيلسي لذلك من المهم إرسال هذه الرسالة للمنافسين".

وتعادل تشيلسي مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث، بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط.

أرسنال الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا
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