دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 20:31

كتب : عمرو عبد المنعم

أرسنال - تشيلسي - هدف مارتينيلي

تعادل تشيلسي مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث، بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط.

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أرسنال تقدم عن طريق جابريال مارتينيلي، ثم تعادل تشيلسي بقدم بيدرو نيتو.

وصف المباراة

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بدأ تشيلسي بتهديد مرمى أرسنال وسدد كول بالمرة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس دافيد رايا في الدقيقة 3.

وأهدر مارتينيلي فرصة التسجيل لأرسنال في الدقيقة 24 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لكن الحارس روبرت سانشيز أبعدها.

وسجل أرسنال هدفا في الدقيقة 32 عن طريق كاي هافرتز لكن الحكم بعد العودة للفيديو ألغاه بسبب تسلل المهاجم الألماني.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق جابريال مارتينيلي.

وجاء الهدف بعد أن مرر أوديجارد الكرة إلى مارتينيلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الزاوية التي يقف بها الحارس سانشيز مسجلا هدف تقدم أرسنال.

ولم ينتظر تشيلسي إلا 10 دقائق ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق بيدرو نيتو.

وأجرى ميكيل أرتيتا تبديل مزدوج لأرسنال في الدقيقة 72 بنزول لياندرو تروسارد وميكيل ميرينو بدلا من رايس ومارتينيلي.

وسجل نيتو هدف التعادل بتسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع رايا التصدي لها.

وكاد ميكيل ميرينو أن يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة لكرة عرضية من ناحية اليمين لكنه سددها بعيدا عن المرمى.

وغادر ساكا الملعب في الدقيقة 80 وشارك بدلا منه البرازيلي جابريال جيسوس.

وأهدر البديل تروسارد فرصة تسجيل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 87 بعد انطلاقة من جيسوس وعرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى المهاجم البلجيكي الذي سددها بقوة أعلى العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر تروسارد أسهل فرصة لفوز أرسنال بعد عرضية أرضية من ساليبا قابلها بتسديدة لتذهب الكرة خارج المرمى.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

أرسنال تشيلسي مارتينيلي بيدرو نيتو الدوري الإنجليزي
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