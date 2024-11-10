الزمالك والمصري.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية للموسم الجاري 2024-2025.

ويشارك في الكونفدرالية من مصر كل من الزمالك حامل اللقب والمصري.

وعلم FilGoal.com أن الجولة الأولى ستكون يوم 26 نوفمبر الجاري ومواعيدها كالآتي:

ويلعب المصري ضد إنيمبا يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف أبلغ المصري موافقته على خوض مباراة إنيمبا بالكونفدرالية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأوضح كاف في وقت سابق للزمالك أن المباراة ستقام يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساء في استاد القاهرة.

بينما تم تحديد مواعيد الجولة الثانية كالآتي حسبما علم FilGoal.com:

الزمالك × إنيمبا النيجيري- الأحد 8 ديسمبر في السادسة مساء

بلاك بولز الموزمبيقي × المصري – الأحد 8 ديسمبر في الثالثة عصرا

ويتواجد الزمالك والمصري في مجموعة واحدة في الكونفدرالية والتي تضم إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

كما سيخوض المصري مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات باستاد القاهرة وفقا لخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حسبما علم FilGoal.com.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.