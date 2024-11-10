فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير

وجه رود فان نسلتروي مدرب مانشستر يونايتد الشكر لجماهير فريقه على الفترة القصيرة التي قضاها كمدرب للفريق.

وفاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان نيستلروي عبر بي بي سي عقب المباراة: "لقد رأيتم كيف قاتل اللاعبين اليوم، لقد سجلنا أهداف رائعة وظهرنا في بعض الأوقات بشكل جيد ولكننا لم نتحكم في المباراة بالشكل المطلوب".

وواصل "حصلنا على ثلاث نقاط مهمين وخلال أربع مباريات سجل برونو فيرنانديز أهداف مهمة وصنع أيضا وهذا يعني أنه عاد للإنتاج، هذا هو برونو الذي يساعد الفريق كثيرا".

وتابع "لقد تحدثت مع أليخاندرو جارناتشو قبل المباراة، لقد شارك في العديد من الدقائق وأردت أن يعطي تأثيرا للفريق من على دكة البدلاء وسعيد أن الأمر قد سار بشكل جيد، لقد اتفقنا على إخراج أفضل ما لدينا من تلك المباريات الأربعة وأعتقد أننا قدمنا أداء جيد".

وأضاف "لقد استمتعت بتلك الفترة، لقد كانت فترة قصيرة رائعة، لقد كنا في موقف غير محدد ولكن حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف "هناك الكثير من المشاعر هنا، الطريقة التي ساندتني بها الجماهير والفريق خلال تلك المباريات الصعبة وكان الأمر مميزا أن نخرج تلك المباريات بنتائج جيدة وعلاقات جيدة ولا يمكنني شكرهم بما يكفي".

وأتم المدرب الهولندي فترة عمله كمدرب مؤقت للفريق لمدة 4 مباريات فاز خلالهم في ثلاثة وتعادل واحدة.

وسيقود روبن أموريم الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.