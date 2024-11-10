الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول جولتين من مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الأهلي وبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن الجولة الأولى ستكون يوم 26 نوفمبر الجاري ومواعيدها كالآتي:

بيراميدز × ساجرادا - 26 نوفمبر الساعة 6 مساء

الاهلي × استاد أبيدجان - 26 نوفمبر الساعة 6 مساء

بينما تم تحديد مواعيد الجولة الثانية كالآتي:

أورلاندو بايرتس × الأهلي – 7 ديسمبر – الساعة 3 مساء

دجوليبا × بيراميدز - 8 ديسمبر – الساعة 6 مساء

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بجانب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد.

بينما يلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي ودجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي.