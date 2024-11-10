تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

دانيلو - يوفنتوس

بدأ روبن أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد العمل على تدعيم سفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أموريم وضع اسم البرازيلي دانيلو قائد يوفنتوس الإيطالي، ضمن اللاعبين المطلوب ضمهم في يناير المقبل.

ويسعى أموريم لضم دانيلو الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع يوفنتوس.

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ويعتمد مانشستر يونايتد على أن يوفنتوس قد يخضع للضغوط المالية ويوافق على بيع دانيلو في يناير، بدلا من تركه يرحل بنهاية الموسم مجانا.

وسبق ولعب دانيلو البالغ من العمر 33 عاما مع مانشستر سيتي من عام 2017 وحتى 2019.

ومن المنتظر أن يقود البرتغالي أموريم مانشستر يونايتد بداية من فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وتولى أموريم تدريب يونايتد بعد إقالة الهولندي إريك تين هاج.

وفاز مانشستر يونايتد في آخر مباراة له قبل تولي أموريم على ليستر سيتي بثنائية دون رد تحت قيادة رود فان نيستلروي.

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