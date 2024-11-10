برونو فيرنانديز: جارناتشو لم يحتفل بهدفه لأنه يشعر بعدم ثقة المشجعين

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

أوضح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد سبب عدم احتفال زميله أليخاندرو جارناتشو بهدفه ضد ليستر سيتي.

وفاز مانشستر يونايتد على برونو فيرنانديز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو عبر بي بي سي عقب المباراة: "لقد كان يوما جيدا، لدينا لاعبين بجودة عالية ولكن الناس يشعرون بالحماس بعد فوزنا في مباراة وبالإحباط بعد خسارتنا واحدة".

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وتابع "جارناشتو سجل هدفا مدويا ولكنه لم يحتفل كما يجب لأنه يشعر أنه فقد إيمان بعد الجماهير وأخبرته أن الناس سيتذمرون دائما ولكن الكثير من الناس يحبونك ويستمتعون بما تفعله".

وواصل "أخبرت جارناتشو أن يحتفل لأنه سحل هدفا مميزا وهو لاعب مميز ولدينا لاعبين يصنعون الفارق، ونريدهم أن يسجلوا في كل مباراة ولكن هذا لن يحدث".

وأضاف "لاعبو الفانتازي لن يكونوا سعداء بالهدف الذي سلبتموه مني".

ووصل فيرنانديز للمباراة 250 بقميص مانشستر يونايتد وتمكن خلال المباراة من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ساهم برونو فرنانديز بشكل مباشر في 100 هدف خلال 170 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى هذا الإنجاز بمشاركته في مباراة واحدة فقط أكثر من كريستيانو رونالدو.

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