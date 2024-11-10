في مباراته الـ 250.. برونو يتألق ويقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد ليستر

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أول ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

المباراة شهدت تألق برونو فيرنانديز في مباراته الـ 250 بقميص الفريق.

وسجل برونو فيرنانديز صنع في المباراة وسجل الثالث، ليكون قد سجل خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد 83 هدفا وصنع 74 آخرين.

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ساهم برونو فرنانديز بشكل مباشر في 100 هدف خلال 170 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى هذا الإنجاز بمشاركته في مباراة واحدة فقط أكثر من كريستيانو رونالدو.

المباراة كانت هي الأخيرة لفاننستلروي كمدرب لمانشستر يونايتد قبل أن يتولى روبن أموريم قيادة الفريق من بعد التوقف الدولي.

وخلال قيادته لمانشستر يونايتد قاد فان نسلتروي الفريق في 4 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 وتعادل في واحدة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 15 في المركز 13 بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة العاشرة في المركز 15.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد بخط هجوم مكون من أماد ديالو وماركوس راشفورد وراسموس هويلاند.

أحداث المباراة

تقدم برونو فيرنانديز بالهدف الأول في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة مستغلا تمريرة من ديالو.

وفي الدقيقة 38 سجل فيكتور كريستانسين الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعد لمسة من برونو.

وأضاف أليخاندرو جارناتشو الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 82 من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد إبسويتش تاون في أول مواجهة تحت قيادة أموريم يوم الأحد 24 نوفمبر.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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