الفوز الأول في الدوري.. سام مرسي يشارك في انتصار إبسويتش على توتنام

فاز إبسويتش تاون على مضيفه توتنام بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويعد الفوز هو الأول لـ إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وآخر فريق يحقق الانتصار في المسابقة.

الفوز رفع رصيد إبسويتش إلى النقطة 8 في المركز الـ17 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وشارك سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش تاون في المباراة بالكامل مع فريقه.

تقدم إبسويتش تاون في الدقيقة 31 عن طريق سامي سموديكس، ثم أضاف ليام ديلاب الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني اندفع توتنام بقوة في محاولة لتسجيل الأهداف والتعادل ونجح في إحراز الهدف الوحيد له في الدقيقة 69 بضربة رأسية من بينتاكور بعد ركنية نفذها بيدرو بورو.

نوتينجهام فورست × نيوكاسل

في مباراة أخرى فاز نيوكاسل يونايتد على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم نوتينجهام في الدقيقة 21 بهدف سجله موريلو كوستا، لكن نيوكاسل استطاع العودة بتسجيل 3 أهداف.

وبدأت عودة نيوكاسل بهدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق المهاجم ألكساندر إيزاك.

ثم أضاف جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يختتم هارفي بارنز ثلاثية نيوكاسل في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 18 في المركز الثامن، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 19 في المركز الثالث.