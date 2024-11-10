الفوز الأول في الدوري.. سام مرسي يشارك في انتصار إبسويتش على توتنام

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

سام مرسي

فاز إبسويتش تاون على مضيفه توتنام بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويعد الفوز هو الأول لـ إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وآخر فريق يحقق الانتصار في المسابقة.

الفوز رفع رصيد إبسويتش إلى النقطة 8 في المركز الـ17 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 16 في المركز العاشر.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في الهجوم ضد شتوتجارت.. ورقم يفصله عن صلاح تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم "أوديجارد الجديد"

وشارك سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش تاون في المباراة بالكامل مع فريقه.

تقدم إبسويتش تاون في الدقيقة 31 عن طريق سامي سموديكس، ثم أضاف ليام ديلاب الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني اندفع توتنام بقوة في محاولة لتسجيل الأهداف والتعادل ونجح في إحراز الهدف الوحيد له في الدقيقة 69 بضربة رأسية من بينتاكور بعد ركنية نفذها بيدرو بورو.

نوتينجهام فورست × نيوكاسل

في مباراة أخرى فاز نيوكاسل يونايتد على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم نوتينجهام في الدقيقة 21 بهدف سجله موريلو كوستا، لكن نيوكاسل استطاع العودة بتسجيل 3 أهداف.

وبدأت عودة نيوكاسل بهدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق المهاجم ألكساندر إيزاك.

ثم أضاف جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يختتم هارفي بارنز ثلاثية نيوكاسل في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 18 في المركز الثامن، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 19 في المركز الثالث.

إبسويتش تاون سام مرسي الدوري الإنجليزي توتنام
نرشح لكم
دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير تقرير: يونايتد يستهدف ضم دانيلو في يناير برونو فيرنانديز: جارناتشو لم يحتفل بهدفه لأنه يشعر بعدم ثقة المشجعين انتهت دربي لندن – تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. تعادل بين الفريقين في مباراته الـ 250.. برونو يتألق ويقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم "أوديجارد الجديد" التشكيل – بالمر وأوديجارد أساسيان في دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - بدون يامال.. فيرمين لوبيز يعوض الجناح أمام سوسييداد 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 28 دقيقة | المحترفون
دربي لندن بلا فائز بين تشيلسي وأرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر سوبر السلة سيدات - الأهلي (42)-(38) سبورتنج.. الربع الثاني ساعة | كرة سلة
مرموش ينضم لـ صلاح كثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف.. ورقم قياسي في الركلات الثابتة ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك والمصري.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
فان نيستلروي: لقد كانت فترة قصيرة رائعة.. ولا يكفيني شكر الجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد أول جولتين من مجموعات أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان