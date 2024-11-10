التشكيل – بالمر وأوديجارد أساسيان في دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال

ظهر كول بالمر في تشكيل فريقه تشيلسي الأساسي في مواجهة أرسنال بعد أن كانت الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

ويلعب تشيلسي ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – يلفي كولويل – مارك كوكوريلا

الوسط: روميرو لافيا – مويسيس كايسيدو – نوني مادويكي

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو

على الجانب الآخر عاد مارتن أوديجارد لتشكيل أرسنال الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال دوس سانتوس – يوريان تيمبر

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – جابريال مارتينيلي

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز السادس.