بعد اتهامات الإساءة لـ موكوينا.. اتحاد طنجة يطالب في بيان رسمي بالتحقيق

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي

أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد استيائه من الأحداث التي نشبت عقب تعادل فريقه أمام اتحاد طنجة بالدوري المغربي.

ورد اتحاد طنجة في بيان رسمي يستنكر اعتداء أحد أفراد الوداد على أحد أفراد الجهاز الفني للفريق عقب المباراة.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

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واستنكر موكوينا ما حدث مؤكدا أنه لا يعتقد أنه يستحق ذلك ولم يأت إلى المغرب ليحدث معه هذا.

وجاء بيان اتحاد طنجة بشأن أحداث مواجهة الوداد في الدوري كالآتي: "يعبر نادي اتحاد طنجة عن استنكاره وأسفه الشديدين لما حدث لأحد أفراد طاقم فريقنا من اعتداء غير مبرر على يد أفراد محسوبة على نادي الوداد، وذلك عقب نهاية المواجهة".

وتابع "نعتبر هذا التصرف بعيدا كل البعد عن الروح الرياضية والقيم التي يجب أن تسود في الوسط الرياضي، ونرى أن ما حصل يعد إساءة لجميع الأطراف وللمنافسة الشريفة، ويعكس صورة سلبية عن الرياضة التي نحرص على أن تكون مجالا للتعاون والإحترام والتآخي بين الجميع".

وكشف البيان "بناء على ذلك، فإننا ندعو الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا، نؤكد التزامنا بنشر ثقافة الاحترام المتبادل وروح المنافسة الشريفة".

واختتم "نتطلع إلى أن تحظى رياضتنا ببيئة آمنة خالية من التصرفات السلبية".

ومن جانبه صرح هلال الطير المدير الفني لفريق اتحاد طنجة عن اتهامه بالإساءة إلى موكوينا قائلا: "تفاجأت صباح اليوم بإتهامي بكوني دخلت في شجار مع المدرب موكوينا، وهذا كذب وبهتان".

وأوضح في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية "الدليل على ذلك أنني عند نهاية المباراة كنت أول من ذهب إلى غرفة خلع الملابس".

واختتم تصريحاته "موكوينا كان بعيدا عني وبالتالي استغربت كيف يتم الترويج لأمور لم تحدث من الأساس، وأخلاقي لا تسمح لي أن أتشاجر مع زميل لي".

وشهدت المباراة مشادة عنيفة بين الطرفين عقب نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل الوداد المركز الخامس عقب مرور 10 جولات برصيد 15 نقطة.

وتعثر الوداد ست مرات في الدوري من 10 جولات بعد ثلاث هزائم ومثلهم من التعادلات.

وخطف الوداد التعادل أمام اتحاد طنجة في الدقيقة 83 بهدف للموريتاني سيدي بونا عمار.

الدوري المغربي اتحاد طنجة الوداد موكوينا
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