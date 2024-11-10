موديست: رفضت عرض شالكه لهذا السبب

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

أنتوني موديست - الأهلي

أكد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي السابق رفضه لعرض شالكه الذي حاول ضمه في صفقة انتقال حر مؤخرا.

وتواجد اسم موديست ضمن قائمة من المرشحين للانتقال لـ شالكه إذ يعاني الفريق الذي ينافس في الدرجة الثانية الألمانية هذا الموسم من الغيابات التي ضربت هجومه.

وقال موديست في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لقد رفضت عرض نادي شالكه يوم السبت. أتيحت لي الفرصة لمقابلة مسؤولي النادي وأجريت محادثات رائعة مليئة بالثقة مع المدرب".

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وأضاف "لقد لعبت في صفوف كولن وبوروسيا دورتموند، ولذلك فإن الانتقال إلى شالكه لا يبدو مريحا من الناحية النفسية".

وأتم "ومع ذلك، أشعر بالفخر لتلقي مثل هذا العرض، لأن شالكه فريق رائع حقا".

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ويعاني إيميل هويلوند وبراين لاسمي ثنائي هجوم الفريق الأزرق من إصابات ستبعدهم لفترة طويلة.

وتعرض إيميل شقيق راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة بقطع في وتر أكيليس بعدما خاض 114 دقيقة فقط هذا الموسم.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الألمانية فإن هناك عدة أسماء مرشحة من بينها موديست.

التقرير أشار إلى أن صاحب الـ 36 عاما بدون نادٍ منذ رحيله عن الأهلي ومناسب للانتقال لصفوف شالكه.

وأضاف التقرير إلى عدم وضوح موقف الشاب أموسو تشيبارا من التصعيد للفريق الأول بعدما سجل 13 هدفا في 10 مباريات بدوري الشباب الألماني.

وسبق أن ارتبط اسم موديست بالانتقال لصفوف هامبورج الألماني لكن المدرب نفى الأمر في ظل الغيابات التي ضربت صفوف فريقه. (طالع التفاصيل)

ويحتل شالكه المركز الـ17 برصيد 9 نقاط من 11 جولة في الدرجة الثانية الألمانية.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

ورحل موديست عقب نهاية عقده مع الأهلي في يونيو الماضي.

وساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

أنتوني موديست شالكه الأهلي
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