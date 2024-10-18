مدرب هامبورج يوضح حقيقة ضم موديست وتشوبو موتينج

أوضح شتيفن باومجارت مدرب هامبورج الألماني حقيقة التفاوض مع ماكسيم تشوبو موتينج وأنتوني موديست لدعم هجوم الفريق.

أنتوني موديست النادي : لاعب حر هامبورج

وتعرض روبرت جالتزيل مهاجم هامبورج لإصابة قوية ما فتح الباب للتفكير في ضم مهاجم آخر لتعويضه.

وقال باومجارت خلال المؤتمر الصحفي: "ماكسيم تشوبو موتنيج رجل رائع، لا يجب علينا أن نتحدث عن مهارته أيضا، ولكنه لم يشارك كثيرا في كرة القدم خلال آخر 3 أشهر".

وأضاف "قرأت في صحف عديدة أن أنتوني موديست خيارا لتدعيم هجوم الفريق، لكن ليكون الأمر واضحا، أي لاعب حر ليس خيارا لنا الآن".

وأتم "علينا الثقة في قائمة فريقنا وهذا ما نفعله".

ويحتل هامبورج المركز الخامس برصيد 15 نقطة عقب مرور 8 جولات من الدوري الألماني.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

ولم ينضم الثنائي الكاميروني والفرنسي لأي فريق بعد نهاية التعاقد مع بايرن ميونيخ الألماني والأهلي.

ورحل موديست عقب نهاية عقده مع الأهلي في يونيو الماضي.

وساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.