سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة توتنام

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون

أعلن كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد توتنام.

ويلتقي إبسويتش مع توتنام على ملعب الأخير في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك سام مرسي لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع إبسويتش في المباراة.

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ويشارك سام في المباراة العاشرة لإبسويتش خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي وخلال الـ 9 مباريات الماضية تمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

بينما جاء تشكيل توتنام كالتالي:

الحارس: جويليرمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – رادو دراجوسين – ديستيني أدوجي.

الوسط: رودريجو بنتانكور – بابي سار – كولوسوفيسكي.

الهجوم: بيرنان جونسون – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين.

إبسويتش يحتل المركز 19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يحتل توتنام المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

سام مرسي إبسويتش تاون
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