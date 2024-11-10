تشكيل مانشستر يونايتد - استمرار ديالو كأساسي.. وثنائية في وسط الملعب

أعلن رود فان نستلروي مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليستر على ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل استمرار تواجد أماد ديالو بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي.

ويلعب كاسيميرو مع مانويل أوجارتي كثنائية دفاعية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – نصير مزراوي.

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – مانويل أوجارتي.

الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز 15 برصيد 10 نقاط.