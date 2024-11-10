فان دايك: صلاح أسطورة ليفربول.. وهذا ما أراه منه يوميا

وصف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زميله محمد صلاح بأسطورة النادي، وعبر عن سعادته باللعب معه في فريق واحد.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "محمد صلاح لاعب مميز. لقد كان كذلك لسنوات عديدة. أرى العمل الجاد الذي يبذله يوميا".

وتابع "إن الأمر لا يتعلق فقط بمدى ثبات مستوى محمد صلاح أو أرقامه، ولكن أيضا فيما يتعلق بأدائه".

وأضاف "صلاح رياضي مميز ولاعب رائع وأسطورة ليفربول. أنا سعيد للغاية لأننا ما زلنا نلعب في فريق واحد معا".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

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وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.