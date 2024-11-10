أرني سلوت يتغنى بما يقدمه صلاح

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

تغنى أرني سلوت مدرب ليفربول بما يقدمه لاعبه محمد صلاح مع الفريق في أول موسم للمدرب الهولندي في قيادة الريدز.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول: "أعمل مع محمد صلاح منذ 4 أو 5 أشهر. لقد رأيتموه لمدة 6 أو 7 سنوات متتالية. إنه لاعب استثنائي سجل الكثير من الأهداف في 10 مباريات هذا الموسم".

وأضاف "ما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب أن صلاح يفعل ذلك عاما بعد عام بعد عام بعد عام".

وأتم "لا يستطيع الكثير من اللاعبين القيام بذلك. هذا يُظهر الجودة التي يتمتع بها".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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