تقرير: رغم تلميحات مدرب بلجيكا.. لاعب جينك يختار منتخب المغرب

ألمح دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن مراقبة زكريا الواحدي لاعب جينك واحتمالية استدعائه قريبا.

ويغيب زكريا الواحدي عن قائمة منتخب المغرب الأول ويملك اللاعب الجنسيتين المغربية والبلجيكية.

وأشارت تقارير بلجيكية إلى سعي منتخب بلجيكا لضم ظهير أيمن جينك قريبا.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية على عهدة والد ووالدة اللاعب أن أسرة زكريا ليس لها علاقة بتصريحات تيديسكو.

وأشار التقرير إلى تعلق زكريا بمنتخب أسود أطلس رغم عدم فهمه سر تجاهله في قائمة المنتخب الأول.

وكان زكريا الواحدي أحد العناصر الأساسية لمنتخب المغرب الأولمبي المتوج ببرونزية أولمبياد باريس الأخيرة.

ولم يسجل صاحب الـ 22 عاما مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب الأول لأسود أطلس حتى الآن.

وخاض زكريا 11 مباراة مع جينك هذا الموسم في مسابقة الدوري البلجيكي ونجح في تسجيل هدف.

ويرتبط زكريا بتعاقد مع جينك حتى 2028 بعد تجديد تعاقده هذا الموسم.