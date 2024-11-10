جوارديولا: مانشستر سيتي سيعود أقوى.. لا أشك في ذلك

يثق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في قدرة فريقه على العودة إلى قمة مستواه قريبا، بعد خسارة 4 مباريات متتالية.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه السيئة في مختلف البطولات وخسر من برايتون بهدفين لهدف، وذلك في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سأفكرخلال فترة التوقف الدولي في حلول، سيعود اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف".

وأضاف "عندما يعود اللاعبون، أود أن ألعب بمستوى الشوط الأول أمام برايتون لأننا لعبنا جيدا لمدة 70 دقيقة".

وتابع "المستوى الذي نلعبه جيد حقا في لحظات معينة لكننا غير قادرين على الاستمرار لفترة طويلة".

وواصل المدرب الإسباني "أنا متأكد من أنه عندما يكتمل الفريق سنعود أقوى".

ويعاني مانشستر سيتي من غيابات كثيرة بسبب الإصابات مؤخرا.

وأكمل "لقد خسرنا مباراتين في الدوري الإنجليزي، علينا أن نعود للانتصارات، ليس لدي أي شك في أننا سنعود إلى الأفضل".

وأتم "هذا هو التحدي الذي أواجهه وأنا أحب ذلك، لن أتراجع وأريد القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى وسنحاول مرة أخرى".

وتعد الهزيمة أمام برايتون هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوارديولا.

والأولى لمانشستر سيتي منذ عام 2006.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 4 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 19 وارتقى للمركز الرابع، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

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