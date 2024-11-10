سلوت يثير القلق بشأن إصابة ألكسندر أرنولد

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد

يتخوف أرني سلوت مدرب ليفربول من مدى سوء الإصابة التي تعرض لها مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد خلال مباراة أستون فيلا.

وتغلب الريدز على الفيلانز بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي شهدت خروج ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "من الصعب تحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ترينت ألكسندر أرنولد، لكن الإصابات تكون خطيرة دائما إذا خرج لاعب في الشوط الأول".

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وأضاف الهولندي "لقد خرج ترينت من الشوط الأول ليس لأنني لم أعجب بمستواه، ولكن لأنه طلب ذلك بنفسه".

وتابع "لم يطلب الاستبدال لأنه كان متعبا، لقد طلب ذلك لأنه شعر بشيء ما".

وواصل مدرب ليفربول "هذا ليس علامة جيدة في المقام الأول، دعونا ننتظر الفحوصات ونرى".

وأتم "سأندهش لو رأيته يلعب مع منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، لكن نأمل أن يتمكن من ذلك".

وتواجد اسم ترينت في قائمة إنجلترا التي تبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين.

خرج الدولي الإنجليزي من اللقاء بعد 25 دقيقة إثر تعرضه لإصابة.

وسجل داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح وصناعته في نفس المباراة مع ليفربول في الدوري، للمرة الـ 35 في مسيرته.

الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هو واين روني في 36 مباراة، أي أن صلاح تفصله مباراة واحدة عن معادلة هذا الرقم.

وصار صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى.

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