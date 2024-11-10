ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

أسهب أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول بزميله محمد صلاح، الذي قاد الفريق لفوز ثمين على أستون فيلا.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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وقال ماك أليستر في تصريحات لشبكة TNT: "محمد صلاح لاعب جيد للغاية ومهم جدا لهذا الفريق، أعتقد أننا جميعا نعرف ذلك، إنه أسطورة هنا. أنا سعيد من أجله".

وأضاف "عندما يكون معك، فأنت تعلم أنه سيقدم أداءً جيدًا، وسيحطم الأرقام القياسية. نحن سعداء لأنه يلعب معنا".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

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وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.