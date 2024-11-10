مواعيد مباريات الأحد 10 نوفمبر 2024.. دربي لندن وبرشلونة ومرموش

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 09:57

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يشهد اليوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

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يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يستضيف توتنام فريق إبسويتش عبر قناة بي إن سبورتس 6، ويحل نيوكاسل ضيفا على نوتنجهام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم منافسات الجولة بمواجهة نارية منتظرة بين تشيلسي وأرسنال في دربي لندن على ملعب ستامفورد بريدج.

ويذاع اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة في الخامسة والربع مساء.

بينما يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة الثانية عشر قمة مرتقبة بين إنتر ونابولي في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الألماني

يحل فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضيفا على شتوتجارت ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

يستضيف نيس فريق ليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في تمام الرابعة عصرا.

ومن المتوقع غياب محمد عبد المنعم بسبب الإصابة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

تشهد الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين خمس مباريات.

وتقام أربع مباريات في الثانية والنصف عصرا وهم أسوان ضد سبورتنج، وديروط أمام نادي وي، ومنتخب السويس ضد بترول أسيوط وأخيرا المنصورة أمام الداخلية.

بينما في تمام الخامسة مساء يلعب فريق راية ضد القناة.

كأس نجوم قطر

يشهد اليوم ثلاث مواجهات من منافسات الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات بكأس نجوم قطر.

ويلعب الريان بقيادة تريزيجيه أمام فريق أهلي الدوحة في الرابعة والنصف عصرا، بينما في نفس التوقيت يستضيف قطر بقيادة أحمد عبد القادر فريق العربي.

كرة سلة

يلعب فريقا سيدات الأهلي ضد سبورتنج في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى.

الدوري الإنجليزي مرموش دربي لندن
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