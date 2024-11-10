المنسق الإعلامي يوضح سبب غياب إمام عاشور ورمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر

أوضح محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر حقيقة سبب استبعاد إمام عاشور ورمضان صبحي من قائمة حسام حسن.

ويغيب لاعب وسط الأهلي وجناح بيراميدز عن خيارات العميد لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي. (طالع التفاصيل)

وقال المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس 2: "إمام عاشور لاعب كبير وإضافة لكن غيابه عن منتخب مصر وجهة نظر فنية، ولا توجد أي مشاكل".

وأضاف "إمام لم يترك المعسكر الشهر الماضي لكنه كان مصابا وخرج من المعسكر، وعلاقة حسام وإبراهيم مع اللاعبين جيدة وقائمة على الحب والاحترام مع الجميع".

وأوضح "البعض كان يقول إن عمر كمال لن يكون له تواجد في المنتخب وانضم للقائمة".

وأكمل "مباراة كاب فيردي لن تكون سهلة لأننا سنواجه فريقا تعادل أمامنا في أمم إفريقيا الأخيرة وليس لديه فرص في التأهل سوى الفوز على منتخب مصر".

وواصل "المنتخب يعاني من إصابة 6 لاعبين هم من الركائز الأساسية في الفترة الماضية، لغياب مروان عطية وتريزيجيه أمام كاب فيردي بسبب الإيقاف، ويُحسب للجهاز الفني التعامل مع الموقف".

وأتم "غياب رمضان صبحي عن منتخب مصر؟ هو لاعب كبير ويلازمه سوء حظ بسبب الإصابة ثم استبعاده رغم استدعائه بسبب المنشطات، وكل الغيابات كانت للإصابة أو لوجهة نظر فنية".

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

بينما يلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.