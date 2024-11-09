قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمة مكونة من 25 لاعبا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

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وشهدت القائمة انضمام محمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" جناح سيراميكا كليوباترا لأول مرة.

وتواجد 4 محترفين في القائمة هم: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

ويغيب محمد صلاح قائد المنتخب عن القائمة بسبب قرار العميد بحصوله على راحة بعد ضمان تأهله للنهائيات، كما كشف FilGoal.com من قبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة قائمة المنتخب الوطني التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا r.ro حراسه المرمى محمد الشناوي المهدي سليمان محمد عوان مصطفي شوبير خط الدفاع احمد رمضان بيكهام حسام- عبد المجيد حمدي فتحي محمد أحمد ربیعه محمد حمدي احمد نبيل كوكا عيد محمد شحاته خط الوسط محمود صابر عمر كمال مروان عطية محمود تريزيجيه نبيل عماد دونجا ناصر ماهر مصطفي فتحي طاهر محمد طاهر عمر مرموش اراهيم عادل محمود عبد الحفيظ زلاكا خط الهجوم مصطفى محمد - اسامه- فيصل بنْك نضز BANQUE PUMA. ACU ఆి OrΔ دانون Carrier‎'‎‎

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن حسام حسن قرر استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بعدما تعرض للإصابة مع فريقه قبل أيام.

كذلك استبعاد ثنائي دفاع الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد هاني المصاب منذ أكثر من شهر.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك المصاب منذ مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأخيرا خالد صبحي مدافع المصري الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيواجه منتخب مصر كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرا لمجموعته.

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