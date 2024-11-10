في الجول يكشف حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت من انضمام شحاتة للمنتخب

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمد النني

أوضح مصدر من الزمالك حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت مرتبطة بانضمام محمد شحاتة لـ منتخب مصر.

محمد شحاتة

النادي : الزمالك

مصر

وتواجد اسم لاعب الوسط في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "حصول طلائع الجيش على مكافآت عند انضمام محمد شحاتة لمنتخب مصر؟ طلائع الجيش وضع بنود مكافآت مختلفة بـ 3.5 مليون جنيه في عقد الإعارة مع الزمالك".

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وأضاف "عند تفعيل الزمالك لبند شرائه وضمه بشكل نهائي تم إلغاء جميع بنود المكافآت".

وأتم مشددا "بناءً على ذلك لا يحق لطلائع الجيش الحصول على مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب مع الزمالك".

وينضم شحاتة لقائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن للمرة الثالثة.

فتواجد في قائمة منتخب مصر لشهر سبتمبر الماضي وتواجد على مقاعد البدلاء ضد كاب فيردي وبوتسوانا.

كما تواجد في التوقف الدولي الماضي بشهر أكتوبر وجلس كبديل ضد موريتانيا في القاهرة وشارك لأول مرة بقميص المنتخب كبديل في الجولة الرابعة ضد موريتانيا.

شحاتة منذ انضمامه خاض 25 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفا وحيدا وحقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

بينما يلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

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