فعلها الملك مجددا.. صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والأكثر خروجا بشباك نظيفة في المسابقتين، ليفربول أرني سلوت يواصل هيمنته بفوز جديد على أستون فيلا.

وتغلب الريدز على الفيلانز بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح وصناعته في نفس المباراة مع ليفربول في الدوري، للمرة الـ 35 في مسيرته.

الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هو واين روني في 36 مباراة، أي أن صلاح تفصله مباراة واحدة عن معادلة هذا الرقم.

وصار صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى.

صناعة الملك

المحاولة الأولى أتت من أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بتسديدة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 20 انطلق ليفربول بمرتدة وأرسل صلاح تمريرته إلى داروين نونيز أثناء السقوط، ليتجاوز الحارس إيميليانو مارتينيز ويسجل في المرمى.

وسقط واتكينز داخل المنطقة في الدقيقة 23، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 25 اضطر ترينت ألكساندر أرنولد لمغادرة الملعب مصابا، حيث حل كونور برادلي بدلا منه.

وسدد واتكينز في الدقيقة 26 ولكن بجوار القائم.

وانفرد داروين مجددا في الدقيقة 33، ولكن أهدر الكرة بغرابة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 38 سدد أمادو أونانا رأسية من ركنية ولكن تصدى لها الحارس كاومين كيلير.

وفي الدقيقة 43 سدد رايان جرافنبرش من متابعة، ولكن مرت فوق العارضة.

وأصيب جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا وحل جون ماكجين بدلا منه في الدقيقة 45+2.

وهدف الختام

مع انطلاق الشوط الثاني أهدر مورجان روجرز فرصة التعادل بتسديدة جاورت القائم.

وفي الدقيقة 59 راجعت تقنية الفيديو ركلة جزاء محتملة لأستون فيلا، ثم أمر الحكم باستمرار اللعب دون احتساب شيء.

وشارك كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي بدلا من داروين نونيز وكرتيس جونز في الدقيقة 65.

وعلى الجانب الآخر حل جون دوران وجادين فيلوجيني بدلا من أولي واتكينز وليون بايلي.

وسدد جاكبو في الدقيقة 71 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 74 أتى إيان ماتسين وأبو بكر كامارا بدلا من لوكاس ديني وأمادو أونانا في صفوف أستون فيلا.

وأخيرا سجل صلاح الهدف الثاني بانطلاقة فردية رائعة وتسديدة متقنة في الزاوية الضيقة للحارس مارتينيز في الدقيقة 84.

وأتى واتارو إندو بدلا من أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 87.

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وبذلك يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.